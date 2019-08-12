Подросткам из Подмосковья может грозить реальный срок за ДТП с машиной каршеринга

Двое подростков, воспользовавшись чужим аккаунтом в приложении каршеринга «Делимобиль», попали в ДТП в Балашихе. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», если инцидент будет квалифицирован как угон, то юношам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что владельцу аккаунта грозит штраф 100 тыс. рублей за передачу автомобиля другим лицам. Кроме того, ему придется возместить ущерб на ремонт.

По информации издания, машина серьезно пострадала: у автомобиля оторвало бампер, поврежден капот.

