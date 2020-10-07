В Ленобласти священник был осужден на 2 года за вовлечение в проституцию

Ранее в 2017 году белорусские следователи выявили, что 39-летний житель Ленинградской области в белорусском городе Витебск пытался вовлечь в занятия проституцией двух местных жительниц. Его осудили на 5 лет, однако после прибытия в Россию для отбывания наказания мужчина смог обжаловать приговор и выйти на свободу.

По данным ведомства, священнослужитель осужден по статье 240 УК РФ "Вовлечение в занятие проституцией". Прокуратуре Ленинградской области удалось обжаловать решение суда о непризнании приговора в России лишь 6 октября 2020 года.