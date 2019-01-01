Подпольную ячейку ИГ накрыла ФСБ в Подмосковье

Федеральная служба безопасности разоблачила в московском регионе нелегальную ячейку террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

По подозрению в подпольной деятельности задержаны семь человек. Операция проведена ФСБ совместно с МВД, Росгвардией и Следственным комитетом. При этом, по оперативным данным, указания подпольщикам давали главари из-за рубежа, отмечает RT. В ячейку, помимо граждан России, входили уроженцы Центрально-Азиатского региона и Закавказья.

Участники подполья, в частности, проводили агитацию, для вовлечения в свою деятельность новых членов, а также организовывали разбойные нападения в разных регионах страны.

В ходе обысков по месту жительства задержанных изъяты оружие, боеприпасы, средства связи, литература экстремистской направленности. Возбуждено уголовное дело.

