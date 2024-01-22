Подозрительная посылка обнаружена в парламенте Нидерландов
22 января 202417:47
Подозрительная посылка в здании парламента Нидерландов (Генеральных штатов) в Гааге привлекла внимание силовиков. Как сообщает полиция королевства, на место прибыла группа специалистов по обезвреживанию взрывных устройств.
Принято решение эвакуировать посылку в безопасное место. Здание парламента на некоторое время пришлось оцепить, однако в дальнейшем заграждения сняли.
Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», посылку после эвакуации будут исследовать сапёры. Других подробностей инцидента голландские власти не приводят.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru