Подозрительная посылка обнаружена в парламенте Нидерландов

Подозрительная посылка в здании парламента Нидерландов (Генеральных штатов) в Гааге привлекла внимание силовиков. Как сообщает полиция королевства, на место прибыла группа специалистов по обезвреживанию взрывных устройств.

Принято решение эвакуировать посылку в безопасное место. Здание парламента на некоторое время пришлось оцепить, однако в дальнейшем заграждения сняли.

Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», посылку после эвакуации будут исследовать сапёры. Других подробностей инцидента голландские власти не приводят.

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Фото: tweedekamer.nl
ТЕГИ:ПочтаПарламентНидерланды

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