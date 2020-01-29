Подозреваемым в убийстве депутата Алабушева стал сын уволенного им сотрудника

В материале говорится, что отца подозреваемого вызвали на допрос к следователю.

Алабушев и его жена были найдены мёртвыми в своем доме в Зернограде 28 сентября. На следующий день в Следственном комитете РФ объявили, что при осмотре места убийства найдено тело подозреваемого в убийстве. По предварительной версии СК, 38-летний мужчина покончил с собой.

Источник РИА ФАН ранее утверждал, что у Алабушева не было врагов, и он никогда не жаловался на угрозы. По его данным, супруги Алабушевы были убиты в первой половине дня – задолго до того, как их нашёл водитель депутата.

