Подозреваемый в убийстве депутата Алабушева найден мёртвым

Следствие предполагает, что мотивом преступления были личные неприязненные отношения.

64-летний Андрей Алабушев – депутат Законодательного собрания Ростовской области от «Единой России». 28 января Алабушева и его жену убили в их доме в Зернограде. Тела обнаружил водитель депутата, приехавший за ним в назначенное время. Изначально получила распространение версия, что Алабушевы погибли от рук грабителей.

