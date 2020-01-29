Подозреваемый в убийстве депутата Алабушева найден мёртвым
Следователи в ходе осмотра на месте убийства депутата Андрея Алабушева и его жены обнаружили тело 38-летнего местного жителя, подозревающегося в преступлении. По предварительной версии, после убийства он покончил с собой, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Следствие предполагает, что мотивом преступления были личные неприязненные отношения.
64-летний Андрей Алабушев – депутат Законодательного собрания Ростовской области от «Единой России». 28 января Алабушева и его жену убили в их доме в Зернограде. Тела обнаружил водитель депутата, приехавший за ним в назначенное время. Изначально получила распространение версия, что Алабушевы погибли от рук грабителей.
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