Предполагаемый убийца «мясного императора» приковал наручниками к кровати пенсионера
Во время обыска в квартире одного из подозреваемых в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова обнаружили пожилого человека, сообщили в подмосковном Следственном комитете.
Пенсионер был прикован к кровати наручниками, а рядом находился мужчина, присматривающий за ним.
По словам пожилого человека, подозреваемый удерживал его, вымогая квартиры в Москве. В настоящее время следствие выясняет подробности произошедшего.
В понедельник утром сообщалось, что владелец компании «Мясная империя» Вячеслав Маругов, которого называли «колбасным королем», был застрелен из арбалета на территории собственного участка.
Главным подозреваемым в убийстве является бывший сотрудник Маругова. Преступники напали на бизнесмена в бане. Сообщается, что вместе с ним находилась женщина, которой удалось сбежать через окно и вызвать полицию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru