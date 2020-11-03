Предполагаемый убийца «мясного императора» приковал наручниками к кровати пенсионера

Во время обыска в квартире одного из подозреваемых в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова обнаружили пожилого человека, сообщили в подмосковном Следственном комитете.

Пенсионер был прикован к кровати наручниками, а рядом находился мужчина, присматривающий за ним.

По словам пожилого человека, подозреваемый удерживал его, вымогая квартиры в Москве. В настоящее время следствие выясняет подробности произошедшего.

В понедельник утром сообщалось, что владелец компании «Мясная империя» Вячеслав Маругов, которого называли «колбасным королем», был застрелен из арбалета на территории собственного участка.

Главным подозреваемым в убийстве является бывший сотрудник Маругова. Преступники напали на бизнесмена в бане. Сообщается, что вместе с ним находилась женщина, которой удалось сбежать через окно и вызвать полицию.

