Задержан подозреваемый в убийстве владельца «Мясной империи» Вячеслава Маругова

Задержан подозреваемый в убийстве владельца компании «Мясная империя» Вячеслава Маругова, передает ТАСС.

Его задержали в подмосковной Истре, сейчас следствие ищет соучастников.

В понедельник утром сообщалось, что владелец компании «Мясная империя» Вячеслав Маругов, которого называли «колбасным королем», был застрелен из арбалета на территории собственного участка.

Главным подозреваемым в убийстве является бывший сотрудник Маругова. Преступники напали на бизнесмена в бане. Сообщается, что вместе с ним находилась женщина, которой удалось сбежать через окно и вызвать полицию.

Убийцам скрылись с места преступления на машине с заклеенными номерами. Сотрудники ППС смогли догнать машину, но преступникам удалось скрыться в лесополосе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

