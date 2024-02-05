Подозреваемый в убийстве бойца ММА Мутаева признал свою вину

В ходе проведения следственных действий 18-летний юноша рассказал следователям, где спрятал пистолет, а также пояснил, как именно он расстреливал спортсмена.

Кадирханов застрелил Мутаева 31 января возле его дома в Дагестане, после чего несколько раз выстрелил ему в спину из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

