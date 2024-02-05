Подозреваемый в убийстве бойца ММА Мутаева признал свою вину
5 февраля 202410:52
Подозреваемый в убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева Надырхан Кадирханов признал свою вину в преступлении. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета России по Дагестану.
В ходе проведения следственных действий 18-летний юноша рассказал следователям, где спрятал пистолет, а также пояснил, как именно он расстреливал спортсмена.
Кадирханов застрелил Мутаева 31 января возле его дома в Дагестане, после чего несколько раз выстрелил ему в спину из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru