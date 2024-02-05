Подозреваемый в убийстве бойца ММА Мутаева признал свою вину

Подозреваемый в убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева Надырхан Кадирханов признал свою вину в преступлении. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета России по Дагестану.

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В ходе проведения следственных действий 18-летний юноша рассказал следователям, где спрятал пистолет, а также пояснил, как именно он расстреливал спортсмена.

Кадирханов застрелил Мутаева 31 января возле его дома в Дагестане, после чего несколько раз выстрелил ему в спину из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МахачкалаУбийствоСледственный Комитет

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