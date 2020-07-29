Задержан подозреваемый в ограблении банка в центре Петербурга

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении банка на Васильевском острове в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

По данным агентства, в нападении подозревается 20-летний мужчина, работавший барменом. Он заявил, что нуждался в деньгах после потери места работы.

Отмечается, что похищенная сумма превысила 1 млн рублей. Мужчина был задержан по месту жительства на 26-й линии В.О. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой".

Напомним, инцидент произошел во вторник вечером в отделении банка на Большом проспекте В.О. Мужчина ворвался в банк и, угрожая оружием, похитил денежные средства.

