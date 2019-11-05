Подозреваемый в организации теракта в Москве признал вину
Мужчина, подозреваемый в организации теракта в Москве, признал вину. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой.
Она также заявила, что задержанным злоумышленников оказался гражданин Киргизии Талант Онуров. Сотрудник столичной полиции задержали его на юго-востоке Москвы. По имеющимся у правоохранителей данным, Онуров подбирал место, где можно было совершить теракт, а также изучал материалы по изготовлению взрывного устройства. В настоящий момент следователи устанавливают возможных соучастников преступления, пишет RT.
Как отмечает телеканал «360», мужчина арестован до 1 января 2020 года, ему предъявлено обвинение в покушении на совершение террористического акта.
Ранее, в октябре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в России в текущем году было предотвращено 39 терактов. Кроме того, были нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности. В общей сложности, по словам Бортникова, было ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России.
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