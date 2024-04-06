Подозреваемый в нападении на губернатора Чибиса захотел извиниться

Александр Быданов, подозреваемый в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил, что готов перед ним извиниться. Мужчина сказал об этом журналистам, когда его на больничной койке привезли в палату Апатитско-Кировской центральной городской больницы.

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Здесь в закрытом режиме проходит заседание суда, пишут «Известия».

Быданов был ранен при захвате после нападения на главу Мурманской области.

Подозреваемый отметил, что сожалеет о содеянном, сообщает ТАСС.

На вопрос журналистов, готов ли он извиниться перед пострадавшим, Быданов вначале ответил «нет», а затем несколько раз повторил «да», сказав, что вначале не услышал вопроса.

Быданов также признался, что купил нож, которым ранил Чибиса, в магазине. Он также подтвердил, что его привлекали к уголовной ответственности за драку с коллегой, сообщают журналисты.

Ранее пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина заявила, что давать прогнозы о сроках восстановления главы Мурманской области Андрея Чибиса, перенесшего операцию после нападения, пока рано, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:СудМурманская ОбластьНападение

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