Подозреваемый в нападении на губернатора Чибиса захотел извиниться
Александр Быданов, подозреваемый в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил, что готов перед ним извиниться. Мужчина сказал об этом журналистам, когда его на больничной койке привезли в палату Апатитско-Кировской центральной городской больницы.
Здесь в закрытом режиме проходит заседание суда, пишут «Известия».
Быданов был ранен при захвате после нападения на главу Мурманской области.
Подозреваемый отметил, что сожалеет о содеянном, сообщает ТАСС.
На вопрос журналистов, готов ли он извиниться перед пострадавшим, Быданов вначале ответил «нет», а затем несколько раз повторил «да», сказав, что вначале не услышал вопроса.
Быданов также признался, что купил нож, которым ранил Чибиса, в магазине. Он также подтвердил, что его привлекали к уголовной ответственности за драку с коллегой, сообщают журналисты.
Ранее пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина заявила, что давать прогнозы о сроках восстановления главы Мурманской области Андрея Чибиса, перенесшего операцию после нападения, пока рано, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Крокус Сити Холле» проходит пожарная экспертиза
- Уровень воды в реке Урал у Оренбурга опасно повысился
- Подозреваемый в нападении на губернатора Чибиса захотел извиниться
- С «Союза МС-24» при спуске эвакуировали экипаж
- В Оренбургской области опровергли информацию о разрушении дамбы в Орске
- В курском поселке Тёткино ранен местный житель
- В подтопленном Орске обнаружили тела трех человек
- Мошенники стали чаще маскироваться под «Госуслуги»
- Более 700 человек эвакуировали из подтопленного Орска
- В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru