Подозреваемый в нападении на губернатора Чибиса захотел извиниться

Здесь в закрытом режиме проходит заседание суда, пишут «Известия».

Быданов был ранен при захвате после нападения на главу Мурманской области.

Подозреваемый отметил, что сожалеет о содеянном, сообщает ТАСС.

На вопрос журналистов, готов ли он извиниться перед пострадавшим, Быданов вначале ответил «нет», а затем несколько раз повторил «да», сказав, что вначале не услышал вопроса.

Быданов также признался, что купил нож, которым ранил Чибиса, в магазине. Он также подтвердил, что его привлекали к уголовной ответственности за драку с коллегой, сообщают журналисты.

Ранее пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина заявила, что давать прогнозы о сроках восстановления главы Мурманской области Андрея Чибиса, перенесшего операцию после нападения, пока рано, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

