Подозреваемый в избиении подростка в подмосковной электричке задержан
20 июня 202219:31
Подозреваемый в избиении подростка в подмосковной электричке задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Отмечается, что задержанного мужчину доставят в отделение для следственных действий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
Инцидент произошел вблизи станции Новоиерусалимская. Мужчина начал бить подростков, призывая их снять серьги из носа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- Два человека погибли при крушении самолета на севере Англии
- Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов организацию «Первый научный»
- Подозреваемый в избиении подростка в подмосковной электричке задержан
- Байден: очень вероятно, что Украина станет членом ЕС
- Аксёнов назвал число эвакуированных после удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»
- Немецкий генерал призвал НАТО готовиться к применению ядерного оружия против РФ
- Юбилей на Байкале. Николаю Дроздову - 85
- Орбан поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
- Бургер «Биг Тейсти» переименуют в «Биг спешл»
- Клубы РПЛ высказались против расширения лиги
19 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru