Подозреваемый в избиении подростка в подмосковной электричке задержан

Подозреваемый в избиении подростка в подмосковной электричке задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

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Отмечается, что задержанного мужчину доставят в отделение для следственных действий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Инцидент произошел вблизи станции Новоиерусалимская. Мужчина начал бить подростков, призывая их снять серьги из носа.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ПодмосковьеСК РФ
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