Подозреваемые в нападении на баскетболиста Шведа задержаны в Москве

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», при падении баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму. Он помещён в больнице в отделение реанимации. В понедельник, 1 мая ЦСКА уступил в решающем матче полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ краснодарскому «Локомотиву-Кубани».

Сами подозреваемые утверждают, что зачинщицей конфликта стала нетрезвая супруга баскетболиста, которая начала оскорблять компанию. Участник драки, который представился Князем Амираслановым, рассказал, что после этого в дискуссию вмешался также нетрезвый спортсмен со своим одноклубником.