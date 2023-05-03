Подозреваемые в нападении на баскетболиста Шведа задержаны в Москве
По делу об избиении российского баскетболиста Алексея Шведа правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых. Информацию об этом распространила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Игрока ЦСКА избили 1 мая на выходе из ресторана в центре российской столицы. По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать замечание, которое спортсмен сделал группе шумных и агрессивных граждан.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», при падении баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму. Он помещён в больнице в отделение реанимации. В понедельник, 1 мая ЦСКА уступил в решающем матче полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ краснодарскому «Локомотиву-Кубани».
Сами подозреваемые утверждают, что зачинщицей конфликта стала нетрезвая супруга баскетболиста, которая начала оскорблять компанию. Участник драки, который представился Князем Амираслановым, рассказал, что после этого в дискуссию вмешался также нетрезвый спортсмен со своим одноклубником.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru