Подозреваемые в нападении на баскетболиста Шведа задержаны в Москве

По делу об избиении российского баскетболиста Алексея Шведа правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых. Информацию об этом распространила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Игрока ЦСКА избили 1 мая на выходе из ресторана в центре российской столицы. По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать замечание, которое спортсмен сделал группе шумных и агрессивных граждан.

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Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», при падении баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму. Он помещён в больнице в отделение реанимации. В понедельник, 1 мая ЦСКА уступил в решающем матче полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ краснодарскому «Локомотиву-Кубани».

Сами подозреваемые утверждают, что зачинщицей конфликта стала нетрезвая супруга баскетболиста, которая начала оскорблять компанию. Участник драки, который представился Князем Амираслановым, рассказал, что после этого в дискуссию вмешался также нетрезвый спортсмен со своим одноклубником.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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