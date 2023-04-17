Трехкратная чемпионка России по гандболу умерла в 29 лет

Российская гандболистка Виктория Дивак умерла в 29 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

В сообщении федерации выражаются соболезнования родным и близким спортсменки. Причины смерти не уточняются.

Дивак трижы выигрывала чемпионат России в составе «Динамо-Синары». Разыгрывающая также известна по выступлениям за «Кубань» и «Астраханочку». Спортсменка выступала за немецкий «Халле-Нойштадт» и французский «Ахенхайм Трухтерсхайм». В 2009 году в составе с юниорской сборной России Дивак выиграла чемпионат Европы.

