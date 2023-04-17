Трехкратная чемпионка России по гандболу умерла в 29 лет
17 апреля 202318:26
Российская гандболистка Виктория Дивак умерла в 29 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.
В сообщении федерации выражаются соболезнования родным и близким спортсменки. Причины смерти не уточняются.
Дивак трижы выигрывала чемпионат России в составе «Динамо-Синары». Разыгрывающая также известна по выступлениям за «Кубань» и «Астраханочку». Спортсменка выступала за немецкий «Халле-Нойштадт» и французский «Ахенхайм Трухтерсхайм». В 2009 году в составе с юниорской сборной России Дивак выиграла чемпионат Европы.
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17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru