Подозреваемый в убийстве Ржицкого арестован на два месяца

Суд арестовал на два месяца Сергея Денисенко, предполагаемого убийцу замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Об этом сообщает РИА Новости.

Денисенко пробудет под стражей как минимум до 10 сентября включительно.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что предполагаемый убийца капитана Ржицкого собирался покинуть Россию через сочинский аэропорт.

