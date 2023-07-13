Подозреваемый в убийстве Ржицкого арестован на два месяца
13 июля 202316:43
Суд арестовал на два месяца Сергея Денисенко, предполагаемого убийцу замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Об этом сообщает РИА Новости.
Денисенко пробудет под стражей как минимум до 10 сентября включительно.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что предполагаемый убийца капитана Ржицкого собирался покинуть Россию через сочинский аэропорт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru