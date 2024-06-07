Подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» задержали
7 июня 202413:45
Подозреваемый в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева задержан, сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета.
По данным ведомства, в преступлении подозревают жителя Лобни. На данный момент по факту убийства возбуждено уголовное дело.
Еговцев был убит в подъезде его дома в Подмосковье. Мужчину подкараулил поклонник его жены, который ранее угрожал общественнику, и нанес множественные ножевые ранения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru