Подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» задержали

Подозреваемый в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева задержан, сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета.

В Подмосковье убит зампред движения «Зов народа»

По данным ведомства, в преступлении подозревают жителя Лобни. На данный момент по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Еговцев был убит в подъезде его дома в Подмосковье. Мужчину подкараулил поклонник его жены, который ранее угрожал общественнику, и нанес множественные ножевые ранения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Уголовное ДелоМосковская ОбластьУбийства

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