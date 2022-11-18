Подозреваемого в убийстве девушки в Москве задержали

Подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали. 25-летнего молодого человека поймали в Тамбовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки в Москве

Рано утром 18 ноября на Севастопольском проспекте было обнаружено тело 29-летней женщины с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сообщалось, что в четверг женщина звонила в полицию с жалобой, что ее кто-то преследует. Полицейские якобы выезжали на место, но никого не нашли.


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:УбийствоМВД РФ
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