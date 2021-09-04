Подозреваемого в похищении девушки задержали в Нижнем Новгороде

По версии следователей, 24 августа 23-летняя девушка встретилась и уехала в неизвестном направлении с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств, после чего связь с ней прервалась.

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям местонахождение девушки установлено в подвале гаража, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода. На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Правоохранители работают с задержанным и проводят детальный допрос, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

