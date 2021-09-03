Пропавшую девять дней назад девушку нашли живой в Нижнем Новгороде

Правоохранительные органы нашли живой девушку, исчезнувшую девять дней назад, в одном из гаражей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области на своем сайте.



Отмечается, что 23-летнюю потерпевшую до исчезновения последний раз видели 24 августа. По данным очевидцев, она села в автомобиль Land Rover, дальнейший путь девушки был неизвестен.

Мать девушки заявила в полицию о безвестном исчезновении дочери, правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". В сообщении отмечается, что найти девушку удалось благодаря "грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователей".

Пострадавшая находилась в подвале гаражного массива в Приокском районе города. Детали происшествия уточняются, следователи допрашивают девушку и проводят необходимые экспертизы. Полиции предстоит найти владельца гаража, где содержалась девушка.

