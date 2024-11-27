Подозреваемого в организации нелегальной миграции задержали в аэропорту Пулково
Санкт-петербургские сотрудники ОМОНа и полиции задержали в аэропорту Пулково по подозрению в организации нелегальной миграции, совершенной группой лиц, уроженца Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Мужчину подозревают в том, что он совместно с подельниками незаконно поставил на миграционный свыше 21 тысячи пребывающих в Санкт-Петербург иностранцев с дальнейшим оформлением патентов. Преступной деятельностью злоумышленники занимались с 2023 года. Фигуранты приобрели в реальности не работавшее юрлицо, реквизиты которого указывались в бланке уведомления о прибытии. За оказание услуг преступники получали финансовое вознаграждение.
Против задержанного в аэропорту гражданина возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Пулково задержали пассажира, пытавшегося провести незадекларированную валюту на четыре миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтруд пересмотрит список запрещенных для несовершеннолетних работ
- Съемки ремейка «Отеля у погибшего альпиниста» стартуют зимой 2025 года
- Роспотребнадзор: В Петербурге выявлен случай заражения корью школьника
- Курс доллара на Forex превысил 110 рублей
- Из-за атаки тактическими ракетами в Курской области погибли два человека
- Жители южного пригорода Бейрута начали возвращаться домой после прекращения огня
- На Украине призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров
- Экс-адвокат Пашаев отказался признать вину в мошенничестве
- Актриса Кристина Асмус показала возлюбленного
- Российский митрополит сравнил брак с покупкой утюга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru