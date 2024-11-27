Подозреваемого в организации нелегальной миграции задержали в аэропорту Пулково

Мужчину подозревают в том, что он совместно с подельниками незаконно поставил на миграционный свыше 21 тысячи пребывающих в Санкт-Петербург иностранцев с дальнейшим оформлением патентов. Преступной деятельностью злоумышленники занимались с 2023 года. Фигуранты приобрели в реальности не работавшее юрлицо, реквизиты которого указывались в бланке уведомления о прибытии. За оказание услуг преступники получали финансовое вознаграждение.

Против задержанного в аэропорту гражданина возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Пулково задержали пассажира, пытавшегося провести незадекларированную валюту на четыре миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

