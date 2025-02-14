Подозреваемого в избиении комментатора Скворцова задержали в Новосибирске
Сотрудники полиции задержали в Новосибирске подозреваемого в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Мужчину доставили в отдел полиции, ведется его допрос.
Напомним, о том, что Скворцов попал в реанимацию токсикологического отделения одной из новосибирских больниц после нападения неизвестного в баре, стало известно 9 февраля. У комментатора произошло кровоизлияние в мозг. Скворцов находится в сознании, однако не помнит, как оказался в больнице. По факту избиения комментатора возбудили уголовное дело. Как утверждает супруга Скворцова, его состояние оценивается как тяжелое, однако угрозы жизни уже нет.
Ранее жена Скворцова заявила, что у ее мужа случилась амнезия из-за нападения, она не уверена, что ее супруг хоть что-то вспомнит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru