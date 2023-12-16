Подозреваемого в драке с полицией около рынка «Садовод» в Москве отправили в СИЗО

Подозреваемого в драке с полицейским около рынка «Садовод» в Москве отправили в СИЗО до 16 февраля, он вину не признает.

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По данным следствия, задержанный оскорбил полицейского и ударил его, затем в конфликт вмешались еще несколько рабочих.

Ранее стало известно, что полицейские задержали более 80 мигрантов за повреждение автомобиля МВД в момент воспрепятствования задержанию злоумышленника, отмечает «Радиоточка НСН».

Правоохранители попытались остановить машину на улице Верхние Поля, но водитель не собирался останавливаться. Позже он набросился на одного из стражей порядка с кулаками.

Во время задержания заступиться за нарушителя пришла толпа из более чем 80 человек, которые начали толкать сотрудников полиции. В итоге служителям закона пришлось успокоить толпу двумя выстрелами в воздух. В результате инцидента никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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