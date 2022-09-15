Подоляк заявил, что виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами

«Лицо, которое было за рулём, имело определённые проблемы со здоровьем, с точки зрения, вы понимаете, определённые стимуляторы были», - рассказал он в видеокомментарии украинским СМИ.

Подоляк добавил, что по факту ДТП идёт следствие.

Ранее Петроградский районный суд Петербурга приговорил водителя, который в состоянии наркотического опьянения сел за руль и насмерть сбил девушку, к четырём года лишения свободы условно, сообщают «Невские новости».

