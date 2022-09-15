Подоляк заявил, что виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что водитель автомобиля, который в Киеве врезался в кортеж Владимира Зеленского, находился под стимуляторами, сообщает РИА Новости.

Зеленский попал в ДТП в Киеве

«Лицо, которое было за рулём, имело определённые проблемы со здоровьем, с точки зрения, вы понимаете, определённые стимуляторы были», - рассказал он в видеокомментарии украинским СМИ.

Подоляк добавил, что по факту ДТП идёт следствие.

Ранее Петроградский районный суд Петербурга приговорил водителя, который в состоянии наркотического опьянения сел за руль и насмерть сбил девушку, к четырём года лишения свободы условно, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевВладимир ЗеленскийДТП
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