Зеленский попал в ДТП в Киеве
15 сентября 202202:01
Президент Украины Владимир Зеленский попал в автоаварию в Киеве, сообщает Telegram-канал Mash.
Кортеж главы государства столкнулся с легковым автомобилем. Сам украинский лидер серьёзных травм не получил, в отличие от водителя легковушки.
Пострадавшего осмотрели и передали медикам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru