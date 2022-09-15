Зеленский попал в ДТП в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский попал в автоаварию в Киеве, сообщает Telegram-канал Mash.

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Кортеж главы государства столкнулся с легковым автомобилем. Сам украинский лидер серьёзных травм не получил, в отличие от водителя легковушки.

Пострадавшего осмотрели и передали медикам.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ДТПУкраинаВладимир Зеленский
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