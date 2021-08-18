Подняты тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

На Камчатке, со дна Курильского озера, подняли тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.

Найдены тела всех восьми погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

По его словам, теперь спасателям предстоит поднять корпус вертолета для проведения следственных действий, а также, чтобы избежать возможных негативных последствий для экологии.

Ранее сообщалось, что при падении в Курильское озеро вертолета, на борту которого находились 16 человек, 8 смогли спастись, судьба еще 8 оставалась неизвестной.

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:КрушениеКамчаткаВертолет Ми-8
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