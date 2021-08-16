Найдены тела всех восьми погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил обнаружение тел всех погибших в результате катастрофы вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что при падении в Курильское озеро вертолета, на борту которого находились 16 человек, 8 смогли спастись, судьба еще 8 оставалась неизвестной.

«Обнаружены уже тела всех погибших. Часть из них находятся внутри вертолета, который затонул на глубине около 120 метров», - сказал Солодов.

По его словам, военные и МЧС пытаются поднять обломки вертолета со дна озера.

Трагедия произошла 12 августа. Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого были три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок, упал в Курильское озеро и сразу затонул.

8 человек смогли выбраться из тонущего вертолета под водой через разбитое стекло в кабине пилота. Сообщалось, что двое из них в тяжелом состоянии. Сам вертолет затонул на глубине более 100 метров, что затрудняло поиски людей. 14 августа со дна Курильского озера подняли тела трех погибших, 15 и 16 августа – четвертого и пятого.

