Найдены тела всех восьми погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил обнаружение тел всех погибших в результате катастрофы вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что при падении в Курильское озеро вертолета, на борту которого находились 16 человек, 8 смогли спастись, судьба еще 8 оставалась неизвестной.
«Обнаружены уже тела всех погибших. Часть из них находятся внутри вертолета, который затонул на глубине около 120 метров», - сказал Солодов.
По его словам, военные и МЧС пытаются поднять обломки вертолета со дна озера.
Трагедия произошла 12 августа. Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого были три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок, упал в Курильское озеро и сразу затонул.
8 человек смогли выбраться из тонущего вертолета под водой через разбитое стекло в кабине пилота. Сообщалось, что двое из них в тяжелом состоянии. Сам вертолет затонул на глубине более 100 метров, что затрудняло поиски людей. 14 августа со дна Курильского озера подняли тела трех погибших, 15 и 16 августа – четвертого и пятого.
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