Подмосковный пьяница задушил дочь, пока жена была в роддоме

«Вечером третьего октября мужчина позвал в гости компанию знакомых для распития спиртных напитков. После застолья подозреваемый в сильном алкогольном опьянении уснул. Проснувшись на полу, обнаружил рядом дочь без признаков жизни», - сообщают в СК.

Отмечается, что девочка умерла в результате удушья от сдавливания груди и живота. В настоящий момент отец погибшей девочки задержан, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее тало известно, что в Нижегородской области женщина призналась в убийстве двоих своих детей. Их тела были обнаружены упрятанными в чемоданы в нежилом строении около деревни Осинки. Как сообщает НСН, трупы детей обнаружили пожарные, которые приехали тушить небольшое возгорание на заброшенном овощехранилище в Семёновском районе.

