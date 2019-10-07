Подмосковный пьяница задушил дочь, пока жена была в роддоме
Житель города Жуковский в Московской области во время пьяной вечеринки случайно задушил свою полуторагодовалую дочь, пока мать девочки находилась в роддоме.
Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» со ссылкой на информацию главного следственного управления СК по Московской области.
«Вечером третьего октября мужчина позвал в гости компанию знакомых для распития спиртных напитков. После застолья подозреваемый в сильном алкогольном опьянении уснул. Проснувшись на полу, обнаружил рядом дочь без признаков жизни», - сообщают в СК.
Отмечается, что девочка умерла в результате удушья от сдавливания груди и живота. В настоящий момент отец погибшей девочки задержан, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее тало известно, что в Нижегородской области женщина призналась в убийстве двоих своих детей. Их тела были обнаружены упрятанными в чемоданы в нежилом строении около деревни Осинки. Как сообщает НСН, трупы детей обнаружили пожарные, которые приехали тушить небольшое возгорание на заброшенном овощехранилище в Семёновском районе.
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