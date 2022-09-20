Депутата от КПРФ Самсонова отправили в колонию по делу о растлении ребёнка

Следствием установлено, что в летом 2018 года парламентарий, находясь на территории базы отдыха, показал 11-летнему сыну своего знакомого «предмет интимного характера» и рассказал ему «информацию о его предназначении».

Самсонова признали виновным по статье «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и лишил его права в течение 10 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, с ограничением свободы на срок один год.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц, сообщает RT.