Депутата от КПРФ Самсонова отправили в колонию по делу о растлении ребёнка

Советский районный суд Владивостока признал приморского депутата Артёма Самсонова виновным по делу о растлении ребёнка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

На Кузбассе убивший двух школьниц педофил получил пожизненное заключение

Следствием установлено, что в летом 2018 года парламентарий, находясь на территории базы отдыха, показал 11-летнему сыну своего знакомого «предмет интимного характера» и рассказал ему «информацию о его предназначении».

Самсонова признали виновным по статье «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и лишил его права в течение 10 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, с ограничением свободы на срок один год.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеПедофилияСудДепутат
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры