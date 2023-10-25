Поддельный дирхам ОАЭ впервые обнаружили в России
В России впервые выявили поддельный дирхам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
В сообщении говорится, что фальшивая банкнота была обнаружена в третьем квартале в одном экземпляре.
Всего в России за указанный период было выявлено 510 поддельных банкнот иностранных государств, что на 31% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Больше всего обнаружено фальшивых долларов США - 428 банкнот.
Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что всего подделывают такие строительные материалы, как радиаторы отопления, кабели, трубы, цемент и дверные замки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru