Поддельный дирхам ОАЭ впервые обнаружили в России

В сообщении говорится, что фальшивая банкнота была обнаружена в третьем квартале в одном экземпляре.

Всего в России за указанный период было выявлено 510 поддельных банкнот иностранных государств, что на 31% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Больше всего обнаружено фальшивых долларов США - 428 банкнот.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что всего подделывают такие строительные материалы, как радиаторы отопления, кабели, трубы, цемент и дверные замки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

