Трех человек нашли живыми под завалами взорвавшегося в Баку дома
В жилом доме в пригороде Баку произошел взрыв, под завалами были обнаружены живыми трое человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Ведомство передает, что поисково-спасательная операция продолжается. О причинах взрыва и последовавшего за ним обрушения в двухэтажном жилом здании в городе Хырдалан не сообщается.
По данным агентства, спасатели сначала смогли спасти из-под завалов двух человек, а затем обнаружили еще одного пострадавшего. Сотрудники медучреждения, прибывшие на место события, сообщили о том, что всего в результате взрыва пострадали как минимум восемь человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.
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