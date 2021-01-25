Трех человек нашли живыми под завалами взорвавшегося в Баку дома

Ведомство передает, что поисково-спасательная операция продолжается. О причинах взрыва и последовавшего за ним обрушения в двухэтажном жилом здании в городе Хырдалан не сообщается.

По данным агентства, спасатели сначала смогли спасти из-под завалов двух человек, а затем обнаружили еще одного пострадавшего. Сотрудники медучреждения, прибывшие на место события, сообщили о том, что всего в результате взрыва пострадали как минимум восемь человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.

