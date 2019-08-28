Под завалами в Новосибирске находятся пять человек

Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов сообщил, что под завалами обрушившегося здания в Новосибирске находится пять человек. Об этом сообщает «Говорит Москва». Отмечается, что эта информация сейчас уточняется. Известно, что одного рабочего достали из-под обломков здания. Помимо этого, есть погибший.

По предварительным данным, обрушение здания произошло во время реконструкции насосной станции. Сейчас работу служб на месте инцидента лично контролирует мэр города Анатолий Локоть, отметил Черепанов.

По данным МЧС, в процессе реконструкции здания рухнули перекрытия на площади 350 кв. метров. Сейчас следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

Ситуацию уже пообещала взять под свой контроль депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя. Об этом она сообщила в эфире НСН.

