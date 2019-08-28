В Госдуме взяли на контроль обрушение здания в Новосибирске

В Новосибирске во время реконструкции одноэтажного здания произошло обрушение стены и перекрытия постройки. По данным экстренных служб региона, во время происшествия на объекте находились 12 рабочих. Спасателям удалось извлечь из-под завалов одного сотрудника. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного следственного управления СК РФ, уже известно о двух погибших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ситуацию уже пообещала взять под свой контроль депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя. Об этом она сообщила в эфире НСН.

«Я в курсе ситуации, но пока не могу комментировать эту ситуацию, потому что у меня еще нет информации, которую я попросила предоставить у официальных органов. Конечно, я посмотрю, в чем причина, почему так случилось. Конечно, такие вопросы надо брать под контроль, дабы избежать таких же ситуаций в будущем», — сказала она.

По данным СМИ, обрушение здания произошло около 08:20 по московскому времени на улице Ударная. На месте происшествия работают 70 человек и 20 единиц техники, а также кинологические расчеты для поиска людей и пять машин скорой помощи.