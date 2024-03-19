Под завалами на руднике в Приамурье могут находиться 15 человек

Прокуратура Амурской области проводит проверку по факту обрушения на территории золотодобывающего прииска, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Один человек погиб при взрыве на руднике в Бурятии

Под завалами в Зейском округе могут находиться 15 человек.

Ранее стало известно, что под завалами находятся от 10 до 13 человек. С ними отсутствует связь. Вход в рудник завален, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба МЧС
ТЕГИ:Амурская Область

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