Под завалами на руднике в Приамурье могут находиться 15 человек
19 марта 202401:02
Прокуратура Амурской области проводит проверку по факту обрушения на территории золотодобывающего прииска, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Под завалами в Зейском округе могут находиться 15 человек.
Ранее стало известно, что под завалами находятся от 10 до 13 человек. С ними отсутствует связь. Вход в рудник завален, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru