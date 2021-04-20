Под завалами дома в Нижегородской области найдено тело погибшего ребенка

Тело погибшего ребенка нашли под завалами на месте взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области, сообщает «РЕН ТВ».

Пострадавшие при взрыве газа жильцы в селе Маргуша получат компенсацию

По данным спасателей, тело извлекли из-под обломков здания в 2:25 по московскому времени.

Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области жильцам окажут материальную помощь. Поручение об этом дал губернатор Глеб Никитин. Напомним, в медучреждения госпитализированы четверо взрослых и четверо детей. Рассматривается вопрос целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра.

Взрыв газа в селе Маргуша произошел вечером в понедельник. Из дома, в котором начался пожар, эвакуированы все жильцы. В настоящий момент огонь локализован. В правительстве региона заявил о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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