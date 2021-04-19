Под завалами дома в Нижегородской области могут находиться люди
Под завалами дома, образовавшимися из-за взрыва газа в селе Маргуши Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, могут находиться еще люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.
По данным агентства, в результате происшествия три человека получили ранения, еще один ребенок погиб. Кроме того, под завалами может находиться еще один человек
В село выехали следователи и криминалисты областного управления Следственного комитета. Кроме того, на место происшествия выехал заместитель главы Нижегородской области Дмитрий Краснов.
Губернатор региона Глеб Никитин поручил Краснову и главе администрации района, в котором произошел взрыв, Владимиру Варнакову оперативно оказать помощь пострадавшим жильцам. Чиновники должны организовать места для размещения оставшихся без жилья людей, а также обеспечить их вещами первой необходимости.
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