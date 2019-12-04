Под завалами дома в Белгороде нашли погибшего

Спасательные службы обнаружили тело мужчины под завалами обрушившегося дома в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС по Белгородской области,

В результате взрыва бытового газа обрушилась стена дома в поселке под Белгородом. Было известно о шести пострадавших. Агентство сообщает, что информация о погибшем поступила совсем недавно.

Жильцы разрушенного здания получат компенсацию 30 тыс рублей на "текущие расходы" об этом ранее сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

