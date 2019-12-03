В Белгородской области обрушилась стена жилого дома
В Белгородской области обрушилась стена 4-этажного жилого дома, причиной стал взрыв газа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Белгородской области.
Стена дома обрушилась на всех этажах с первого по четвертый в поселке Яковлево, который находится в 30 км от Белгорода. Сообщение о происшествии поступило в 20:05 по московскому времени. Эвакуировано 18 человек, всего в доме прописано 23.
В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что количество пострадавших от взрыва бытового газа увеличилось до шести человек, в настоящий момент они находятся в Центральной больнице по региону и в ожоговом центре.
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