В Белгородской области обрушилась стена жилого дома

В Белгородской области обрушилась стена 4-этажного жилого дома, причиной стал взрыв газа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Белгородской области.

Стена дома обрушилась на всех этажах с первого по четвертый в поселке Яковлево, который находится в 30 км от Белгорода. Сообщение о происшествии поступило в 20:05 по московскому времени. Эвакуировано 18 человек, всего в доме прописано 23.

В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что количество пострадавших от взрыва бытового газа увеличилось до шести человек, в настоящий момент они находятся в Центральной больнице по региону и в ожоговом центре.



