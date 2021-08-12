Под Ярославлем три человека погибли в ДТП

В Яровславской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

В Ярославле три человека найдены мертвыми в автомобиле

Авария произошла на трассе "Сергиев Посад - Калязин - Углич - Череповец" недалеко от деревни Баскачи. Отмечается, что среди погибших трое мужчин, госпитализирована одна женщина.

По данным источника агенства в экстренных службах, госпитализированная женщина также скончалась.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ЯрославльПолиция
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