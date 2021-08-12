Под Ярославлем три человека погибли в ДТП
12 августа 202122:45
В Яровславской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.
Авария произошла на трассе "Сергиев Посад - Калязин - Углич - Череповец" недалеко от деревни Баскачи. Отмечается, что среди погибших трое мужчин, госпитализирована одна женщина.
По данным источника агенства в экстренных службах, госпитализированная женщина также скончалась.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru