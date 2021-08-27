Под Ярославлем автомобиль насмерть сбил 84-летнего мужчину на электросамокате

Как передает ТАСС со ссылкой на региональную полицию, несчастный случай произошел на 220-м километре трассы Москва - Холмогоры в Ярославской области. Мужчина умер на месте ДТП.

За рулем, по данным полиции, находился молодой человек 1998 года рождения.





