Под Ярославлем автомобиль насмерть сбил 84-летнего мужчину на электросамокате

Под Ярославлем 84-летний мужчина, передвигавшийся на электросамокате, погиб после наезда на него автомобиля.

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Как передает ТАСС со ссылкой на региональную полицию, несчастный случай произошел на 220-м километре трассы Москва - Холмогоры в Ярославской области. Мужчина умер на месте ДТП.

За рулем, по данным полиции, находился молодой человек 1998 года рождения.



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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Ярославская ОбластьДТП
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