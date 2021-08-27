Под Ярославлем автомобиль насмерть сбил 84-летнего мужчину на электросамокате
26 августа 202123:59
Под Ярославлем 84-летний мужчина, передвигавшийся на электросамокате, погиб после наезда на него автомобиля.
Как передает ТАСС со ссылкой на региональную полицию, несчастный случай произошел на 220-м километре трассы Москва - Холмогоры в Ярославской области. Мужчина умер на месте ДТП.
За рулем, по данным полиции, находился молодой человек 1998 года рождения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru