ОНК: сбившую в Москве троих детей девушку будут судить в сентябре
Суд над Валерией Башкировой, сбившей в Москве троих детей, начнётся в сентябре, сообщает RT со ссылкой на одного из членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
Собеседник агенства рассказал, что этой информацией поделилась сама девушка, которую в СИЗО посетили члены ОНК. Он напомнил, что срок содержания под стражей суд определил до 16 сентября.
Также источник RT сообщил, что у Башкировой нет претензий по условиям содержания, отношения с соседками у неё нормальные, в камере есть иконы, она встречалась со священником и общается с психологом. Кроме того, она получила два свидания с родителями.
Ранее Башкирова признала свою вину и заявила о готовности возместить ущерб потерпевшим.
Трагедия произошла 16 июля, сообщает РЕН ТВ. Башкирова, управлявшая автомобилем Mazda, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила троих детей, которые вместе со взрослыми переходили проезжую часть. В результате пятилетний и трёхлетний мальчики скончались в больнице. По словам девушки, всё произошло из-за того, что будучи за рулём она отвлеклась на смартфон.
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