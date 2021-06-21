Под Ялтой несколько домов целиком ушли под воду

В поселке Васильевка под Ялтой несколько домов полностью ушли под воду, еще 10 домов подтоплены. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.

По ее словам, утонувшие дома засыпаны камнями и грязью. Вода продолжает прибывать, что видно невооруженным глазом. Путь воде частично преграждают старые троллейбусы. Мэр также сообщила, что большинство жителей были эвакуированы, часть людей продолжают пытаться спасти свои дома, сообщила Павленко в Facebook.

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На помощь Васильевке отправились порядка 40 военных, также в кратчайшие сроки должна прибыть техника и экскаваторы. С помощью беспилотников планируется исследовать верхнюю часть реки, чтобы понять, насколько велика угроза затопления соседних домов, в которых остаются жители, в том числе семьи с маленькими детьми.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Сначала затопило Керчь, где выпало две месячных нормы осадков, затем Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики. В регионах объявлен режим ЧС.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предостерег от купаний и прогулок по крымским пляжам, где ранее сошли селевые потоки, пишет «Газета.ру».


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ФОТО: Сайт мэрии Ялты
ТЕГИ:НаводнениеКрым
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