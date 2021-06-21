Под Ялтой несколько домов целиком ушли под воду

В поселке Васильевка под Ялтой несколько домов полностью ушли под воду, еще 10 домов подтоплены. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.

По ее словам, утонувшие дома засыпаны камнями и грязью. Вода продолжает прибывать, что видно невооруженным глазом. Путь воде частично преграждают старые троллейбусы. Мэр также сообщила, что большинство жителей были эвакуированы, часть людей продолжают пытаться спасти свои дома, сообщила Павленко в Facebook.