Под Ялтой несколько домов целиком ушли под воду
В поселке Васильевка под Ялтой несколько домов полностью ушли под воду, еще 10 домов подтоплены. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, утонувшие дома засыпаны камнями и грязью. Вода продолжает прибывать, что видно невооруженным глазом. Путь воде частично преграждают старые троллейбусы. Мэр также сообщила, что большинство жителей были эвакуированы, часть людей продолжают пытаться спасти свои дома, сообщила Павленко в Facebook.
На помощь Васильевке отправились порядка 40 военных, также в кратчайшие сроки должна прибыть техника и экскаваторы. С помощью беспилотников планируется исследовать верхнюю часть реки, чтобы понять, насколько велика угроза затопления соседних домов, в которых остаются жители, в том числе семьи с маленькими детьми.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Сначала затопило Керчь, где выпало две месячных нормы осадков, затем Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики. В регионах объявлен режим ЧС.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предостерег от купаний и прогулок по крымским пляжам, где ранее сошли селевые потоки, пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 378 / сут.
Умерли
130 тыс.+440 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 361 / сут.
- В Кремле отметили неизбежность ревакцинации от коронавируса
- Под Ялтой несколько домов целиком ушли под воду
- Более 100 кафе и ресторанов подали заявки на создание у себя безковидных зон
- Песков объяснил отсутствие Медведева, Собянина и Володина в федеральной пятерке ЕР
- В Екатеринбурге из-за коронавируса отменили фестиваль Ural Music Night
- Роспотребнадзор предписал закрыть пляжи в Крыму и Севастополе
- «Любимые грабли». Захарова прокомментировала санкции ЕС против Крыма
- Путин поручил привлечь Минобороны к ликвидации наводнений в Крыму
- Число КТ-центров для диагностики COVID-19 в Москве увеличилось до 35
- В Новгородской области невакцинированных работников отправят на удаленку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru