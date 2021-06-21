Роспотребнадзор предписал закрыть пляжи в Крыму и Севастополе

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выдало местным властям предписания о приостановлении эксплуатации пляжей на территориях, пострадавших от ливней, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в настоящее время организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией, в регион направлена группа экспертов Роспотребнадзора.

Отмечается, что неблагоприятные метеоявления стали причиной ухудшения качества морской воды. Поэтому был усилен контроль «за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму, сообщает RT.





