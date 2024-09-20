В Подольске загорелось производственное здание на площади 3600 квадратных метров

Пожар произошел в производственном здании в подмосковном Подольске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что загорелось строение на улице Бронницкой.

«По прибытии к месту... было установлено, что горит производственное здание на площади 3600 квадратных метров», — заявили в МЧС.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в деревне Апаринки в Подмосковье загорелся склад, площадь пожара составила 4200 «квадратов», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Московская ОбластьПожарМЧС

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