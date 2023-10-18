Под Воронежем в ДТП с автобусом пострадали пять человек
В результате столкновения пассажирского пригородного автобуса и легковушки под Воронежем пострадали пять человек. Информацию о происшествии приводит пресс-служба ГУ МВД по региону.
ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля «ВАЗ». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с пригородным автобусом, где находилось семь человек.
В результате происшествия пострадали пять человек, включая одного ребенка. Их доставили в медицинские учреждения.
В московском Зеленограде 17 октября машина насмерть сбила женщину, переходившую дорогу на красный свет, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пропалестинские протестующие ворвались в одно из зданий Конгресса США
- МИД Британии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Ливан
- Под Воронежем в ДТП с автобусом пострадали пять человек
- Власти Павлограда Днепропетровской области заявили о взрывах
- Журналист Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы
- В израильской Хайфе полиция разогнала антивоенный митинг
- В Италии футболистов поймали на нелегальных ставках
- В Госдуме подготовили предложения по компенсации советских вкладов
- Власти Украины признали молдавский язык румынским
- В Ленобласти пенсионер расчленил сына в день его рождения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru