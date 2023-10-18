Под Воронежем в ДТП с автобусом пострадали пять человек

В результате столкновения пассажирского пригородного автобуса и легковушки под Воронежем пострадали пять человек. Информацию о происшествии приводит пресс-служба ГУ МВД по региону.

Под Новгородом «Лада Приора» въехала в школьный автобус

ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля «ВАЗ». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с пригородным автобусом, где находилось семь человек.

В результате происшествия пострадали пять человек, включая одного ребенка. Их доставили в медицинские учреждения.

В московском Зеленограде 17 октября машина насмерть сбила женщину, переходившую дорогу на красный свет, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтобусыДТПВоронеж

Горячие новости

Все новости

партнеры