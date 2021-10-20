Под Воронежем произошел взрыв в торговом центре
20 октября 202105:19
В здании торгового центра «Атлас» в городе Павловск в Воронежской области произошел взрыв, сообщает РИА Новости.
Оно не было газифицировано. Взрыв случился около 23.30 мск 19 октября. По словам очевидцев, возгорания в результате взрыва не было. Никто не пострадал.
В торговом центре «Атлас» размещаются магазины, а также парикмахерская, салон связи, отделение банка. Причины взрыва неизвестны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru