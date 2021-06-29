В Пензе произошел крупный пожар в торговом центре

Торговый центр «Триумф» горит в Пензе, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

Отмечается, что загорелись мансардный этаж и кровля здания. Пожарные стараются не допустить распространения огня на соседний торговый центр.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:МЧС РФПожарПенза
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