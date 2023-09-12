Под Воронежем госпитализировали уже девять человек из-за сибирской язвы

В пресс-службе департамента здравоохранения региона заверили, что в регионе достаточно лекарственных препаратов для лечения сибирской язвы, имеется и необходимое количество коек.

Местные СМИ уточнили, что все госпитализированные в инфекционный центр работают на ферме в Богучарском районе.

21 августа в Панинском районе Воронежской области введен режим ЧС из-за очага сибирской язвы. Он будет действовать до 16 ноября. Ограничено посещение территории посторонними, запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных животных и вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, охота на диких животных, передает «Радиоточка НСН».

