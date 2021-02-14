Под Вологдой военный самолет Ту-142 сел после отказа двигателя
14 февраля 202113:10
Военный самолет Ту-142 совершил экстренную посадку под Вологдой – у аппарата отказал двигатель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Инцидент произошел около восьми часов утра, информирует агентство.
Ту-142 используется как дальний противолодочный или морской патрульный самолет. Машина создана ОКБ имени Туполева. Дальность полета Ту-142 составляет 12 550 км, 6 400 км - боевой радиус действия самолета.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
- В Москве на один день появилась станция метро «Влюблино»
- В Швеции намерены помешать строительству «Северного потока-2»
- В Японии число пострадавших при землетрясении выросло до 150
- Под Вологдой военный самолет Ту-142 сел после отказа двигателя
- Летевший в Уфу самолет вернулся в Кольцово из-за засорения топливных фильтров
13 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru