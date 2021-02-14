Под Вологдой военный самолет Ту-142 сел после отказа двигателя

Военный самолет Ту-142 совершил экстренную посадку под Вологдой – у аппарата отказал двигатель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Летевший в Уфу самолет вернулся в Кольцово из-за засорения топливных фильтров

Инцидент произошел около восьми часов утра, информирует агентство.

Ту-142 используется как дальний противолодочный или морской патрульный самолет. Машина создана ОКБ имени Туполева. Дальность полета Ту-142 составляет 12 550 км, 6 400 км - боевой радиус действия самолета.

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ФОТО: wikipedia.org
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