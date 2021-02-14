Летевший в Уфу самолет вернулся в Кольцово из-за засорения топливных фильтров
Самолет авиакомпании Red Wings, который совершал рейс из Екатеринбурга в Уфу, вынужденно вернулся в аэропорт Кольцово после срабатывания датчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
«14 февраля по технической причине рейс Екатеринбург - Уфа авиакомпании Red Wings вернулся на аэродром вылета в аэропорт Кольцово. Предварительная причина вынужденной посадки - срабатывание датчиков. На борту воздушного судна находилось 92 пассажира», - заявили в ведомстве.
Уточняется, что сработал датчик засорения топливных фильтров во время набора высоты.
Известно, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку.
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- Летевший в Уфу самолет вернулся в Кольцово из-за засорения топливных фильтров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru