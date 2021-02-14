Летевший в Уфу самолет вернулся в Кольцово из-за засорения топливных фильтров

«14 февраля по технической причине рейс Екатеринбург - Уфа авиакомпании Red Wings вернулся на аэродром вылета в аэропорт Кольцово. Предварительная причина вынужденной посадки - срабатывание датчиков. На борту воздушного судна находилось 92 пассажира», - заявили в ведомстве.

Уточняется, что сработал датчик засорения топливных фильтров во время набора высоты.

Известно, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку.

