Летевший в Уфу самолет вернулся в Кольцово из-за засорения топливных фильтров

Самолет авиакомпании Red Wings, который совершал рейс из Екатеринбурга в Уфу, вынужденно вернулся в аэропорт Кольцово после срабатывания датчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

В Москве отложили вылет 85 рейсов

«14 февраля по технической причине рейс Екатеринбург - Уфа авиакомпании Red Wings вернулся на аэродром вылета в аэропорт Кольцово. Предварительная причина вынужденной посадки - срабатывание датчиков. На борту воздушного судна находилось 92 пассажира», - заявили в ведомстве.

Уточняется, что сработал датчик засорения топливных фильтров во время набора высоты.

Известно, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:УфаЭкстренная ПосадкаСамолетыСамолет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры